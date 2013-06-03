Красивые и талантливые девушки посоревнуются за титул «Мисс Киевская Русь»

8 июня в «Парке Киевская Русь» состоится конкурс красоты и таланта «Мисс Киевская Русь 2013». Активные и талантливые красавицы выйдут на подиум, чтобы доказать, что современные барышни - достойные наследницы красоты и ума девушек Киевской Руси.

Девушки предстанут перед жюри и зрителями в разных образах. Они будут дефилировать в оригинальных костюмах, которые подчеркнут особенности их характера, в купальниках, которые откроют грацию и красоту участниц. Венчать выступление очаровательных славянок выход в вечерних платьях, которые придадут изысканности и элегантности. На участников ждет ряд интересных конкурсов. А именно: спортивный с перетягиванием каната, боями на мешках и метанием копий, или интеллектуальный, который выявит знания девушек о времени Киевской Руси. Программу праздника дополнят театрализованные постановки, выступления конного театра, представления живой коллекции породистых лошадей. Вечером - торжественная церемония награждения победительниц, огненное шоу и фейерверк. Цена входного билета - 100 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход. «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Добраться можно маршрутными автобусами от станции м. Выдубичи или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 8 июня, будет организован пресс-тур. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.