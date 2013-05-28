29 мая в 10.00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Чиновники уничтожают известные украинские тепличные хозяйства и отбирают земельные паи работников".

Речь пойдет о ситуации на ГП НИИП «Агрокомбинат «Пуща-Водица», где в последние годы проводится принудительное сокращение и увольнение работников, а также полное уничтожение тепличного хозяйства. Чиновники пообещали каждому работнику в качестве компенсации, предоставить земельные участки, однако эти обещания не выполняются, а земли предприятий получают посторонние лица близкие к высокопоставленным чиновникам страны. В защиту своих прав тысячи уволенных работников и их семьи объявят основные требования к власти, обнародуют открытое Обращение к Первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову, а сразу после окончания пресс-конференции выйдут на акцию протеста под КМУ (ул.Грушевского 12/2) , где присоединятся к 2 000 митингующих. (ул . Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 063 591 24 39.