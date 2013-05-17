Адвокат Тимошенко: Защита положительно оценивает допрос Кириченко

Об этом заявил в эфире телеканала ТВi защитник экс-премьер-министра Александр Плахотнюк.

Ни одно слово из услышанного в суде не стало неожиданностью для защиты Тимошенко. «Потому что мы знали все, что это лицо скажет», – отметил адвокат.

Исходя из текста сообщения о подозрении, который получила защита, и который был опубликован в СМИ, было понятно, на чем строится это сообщение, отметил Плахотнюк. «А оно строилось лишь на показаниях этого так называемого «ключевого свидетеля». Но, к сожалению для прокуратуры и к счастью для стороны защиты, показания свидетеля – это субъективные свидетельства, это субъективная информация», – подчеркнул он.

По словам защитника, свидетель может обманывать: то, что он принимал присягу и обязывался говорить только правду, не говорит о том, что он действительно говорит правду. «Показания этого свидетеля должны быть подтверждены. Я не понимаю, почему прокуратура радуется, что свидетель дал такие показания, так как они должны быть подтверждены объективными доказательствами по делу. А их нет. И именно поэтому прокуратура настаивает, что этого свидетельства достаточно. Если бы были объективные доказательства, они уже были бы предоставлены», – отметил Плахотнюк.

Адвокат прогнозирует, что дело Щербаня дойдет до своего логического завершения и Юлия Тимошенко будет оправдана в нем. «Единственный вопрос – когда это будет сделано. Вероятнее всего, что это не будет при этом режиме», – отметил он.

В то же время защитник отмечает необходимость найти заказчиков убийства Евгения Щербаня. «Сейчас наказаны только исполнители. Должны быть найдены заказчики. Они есть, эти заказчики – и как раз этим должна заниматься Генеральная прокуратура», – заявил Александр Плахотнюк в эфире ТВi.