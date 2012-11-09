Янукович считает, что «естественные» недостатки не повлияли на итоги выборов

Недостатки, которые наблюдались в ходе избирательной кампании, не повлияли на итоги выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович при подходе к прессе во время пребывания на Кипре.

«Это небольшая часть (недостатков), которая в целом не повлияла на результаты голосования», - сказал Президент.

Он заметил, что это не только его выводы, но и выводы международных наблюдателей.

По словам В.Януковича, было много естественных недостатков, которые бывают всегда во время выборов.

В то же время, он согласился с тем, что были и отдельные нарушения в мажоритарных округах, которым должны дать оценку соответствующие органы, в том числе Генеральная прокуратура.