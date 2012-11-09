Янукович: 445 депутатов смогут работать в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время пребывания с официальным визитом на Кипре.

«Надеюсь, что до конца этой недели ЦИК совместно с окружными избирательными комиссиями закончит подсчет голосов, и они объявят официальные результаты выборов», - сказал Президент.

В.Янукович напомнил, что ЦИК приняла постановление о невозможности установления результаты голосования и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах. «Потому парламент будет сформирован без 5 округов», - сказал он и прибавил, что «445 депутатов смогут работать в парламенте».