Янукович: 445 депутатов смогут работать в парламенте
12:10, 09 ноября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович надеется, что Центральная избирательная комиссия до конца этой недели объявит официальные результаты выборов народных депутатов.
Янукович - на Кипре
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время пребывания с официальным визитом на Кипре.
«Надеюсь, что до конца этой недели ЦИК совместно с окружными избирательными комиссиями закончит подсчет голосов, и они объявят официальные результаты выборов», - сказал Президент.
В.Янукович напомнил, что ЦИК приняла постановление о невозможности установления результаты голосования и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах. «Потому парламент будет сформирован без 5 округов», - сказал он и прибавил, что «445 депутатов смогут работать в парламенте».
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