Костенко думает, что украинцам скоро понадобится китайский язык

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО предлагает дублировать фильмы с украинской или русской речью титрами на английском языке.

Об этом политик заявил в Кременчуге, совершая агитационную поездку по Полтавской области.

Как передает кореспондент УНИАН, Ю.КОСТЕНКО задали вопрос о том, как он относится к украинским учебникам по зарубежной литературе, где Пушкина, Фета и других русских поэтов и писателей предлагают изучать не в оригинале, а в украинском переводе, и даже в таком виде заучивать наизусть. Данные явления Ю.КОСТЕНКО назвал перегибами, как и дублирование русского перевода иностранных фильмов украинскими титрами. Вместо этого он предлагает дублировать фильмы с украинской или русской речью титрами на английском языке. С его точки зрения, это будет способствовать изучению иностранного языка украинцами.

«Я принадлежу к тем, кто свободно владеет тремя языками: родным, русским и английским. Но мне этого мало, - сказал он. - Моя позиция: в государстве Украина государственным языком должен быть только украинский. И этим языком должны свободно владеть государственные чиновники. Что касается других языков, то, я считаю, что в Украине нужно практиковать распространение трех языков: родного украинского, иностранного общеевропейского (им может быть английский язык), русского для общения с российским соседом».

Впоследствии, в силу развития экономических отношений, украинцам может понадобиться и четвертый язык: китайский или японский, предполагает Ю.КОСТЕНКО.