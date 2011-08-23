В Чернигове власть и оппозиция будут праздновать отдельно

В Чернигове власть и оппозиция отдельно проведут мероприятия по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, о совместных мероприятиях 24 августа отдельно от власти заявили Черниговский областной общественный оргкомитет по празднованию 20-летия Независимости Украины и черниговский Комитет сопротивления диктатуре.

Празднование Дня Независимости Украины оппозиционные силы организуют возле Екатерининской церкви, тогда как мероприятия, организованные властью, состоятся на Валу, Аллее Героев, Красной площади и в городском парке культуры и отдыха.

Главным событием праздника возле Екатерининской церкви станет развертывание самого большого Государственного флага Украины (размером 45х30 метров), который занесен в Книгу рекордов Украины. Во время заседаний оргкомитета по празднованию Дня независимости Украины планировалось, что развертывания самого большого флага будет частью общегородских мероприятий в Чернигове.

Как сообщал УНИАН, по данным городского совета, в Чернигове 24 августа с участием представителей власти и общественности запланированы молитва за Украину, торжественное возложение цветов к памятникам Т.Г.Шевченко и «Борцам за свободу и независимость Украины". Также в этот день состоится "Фестиваль исторических городов" и молодежная "Арт-площадка", молодежно-спортивное и культурно-художественное действо "Наша земля – Украина", торжественное шествие военных, выставка цветов.