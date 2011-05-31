Эксперт думает, что на следующих выборах политики сцепятся не на шутку
Застава советует перестать красть
Эксперт института Горшенина Владимир ЗАСТАВА прогнозирует очень высокую конкурентную борьбу на следующих парламентских выборах.
Такое мнение он высказал в эфире «5-го канала».
По словам эксперта, во время ближайших выборов будет серьезная борьба.
В.ЗАСТАВА считает, что сегодня говорить о рейтингах политиков пока рано, поскольку сейчас избиратель еще не определился. «Ближе к выборам рейтинги действующих политиков будут выше», - отметил он.
При этом эксперт обратил внимание, что не стоит путать термины «политический рейтинг» и «уровень доверия к политику». «Никогда у украинских политиков не было высокого уровня доверия, были исключительно ожидания улучшения», - считает В.ЗАСТАВА.
Говоря о нынешнем высоком уровне недоверия к политикам, эксперт связал это с тем, что люди не понимают, чем занимаются действующие политики. «Если глубже разбираться, то можно констатировать, что сегодняшняя большая политика носит межличностный характер», - подчеркнул он. Эксперт добавил, что сегодняшние заявления политиков в основном не имеют отношения к жизни простых граждан Украины, которые ожидают в первую очередь от власти улучшения своей жизни, экономики страны, а этого не происходит.
В.ЗАСТАВА напомнил, что после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом украинцы надеялись на улучшение жизни в стране, экономические и социальные преобразования. «На сегодня стало очевидным, что это задание не выполнено, вся риторика носит лишь декларативный характер, и люди не воспринимают такую риторику», - отметил эксперт.
По его мнению, сегодняшние действия власти только уменьшают ее рейтинг.
Кроме того, В.ЗАСТАВА считает, что не особо растет рейтинг нынешней оппозиции. «Вся риторика, все действия, которые мы видим с обеих сторон, обоих лагерей – носят межличностный характер и не имеют никакого отношения ни к экономике, ни к жизни людей», - отметил эксперт.
В.ЗАСТАВА подчеркнул, что украинская оппозиция должна, как и в любой цивилизованной стране, систематично и квалифицировано заниматься оппозиционной деятельностью.
В целом, убежден В.ЗАСТАВА, политикам, для того чтобы изменить отношение людей к себе, нужно «перестать красть и навести порядок в экономике».