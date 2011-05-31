Эксперт думает, что на следующих выборах политики сцепятся не на шутку

Эксперт института Горшенина Владимир ЗАСТАВА прогнозирует очень высокую конкурентную борьбу на следующих парламентских выборах.

Такое мнение он высказал в эфире «5-го канала».

По словам эксперта, во время ближайших выборов будет серьезная борьба.

В.ЗАСТАВА считает, что сегодня говорить о рейтингах политиков пока рано, поскольку сейчас избиратель еще не определился. «Ближе к выборам рейтинги действующих политиков будут выше», - отметил он.

При этом эксперт обратил внимание, что не стоит путать термины «политический рейтинг» и «уровень доверия к политику». «Никогда у украинских политиков не было высокого уровня доверия, были исключительно ожидания улучшения», - считает В.ЗАСТАВА.

Говоря о нынешнем высоком уровне недоверия к политикам, эксперт связал это с тем, что люди не понимают, чем занимаются действующие политики. «Если глубже разбираться, то можно констатировать, что сегодняшняя большая политика носит межличностный характер», - подчеркнул он. Эксперт добавил, что сегодняшние заявления политиков в основном не имеют отношения к жизни простых граждан Украины, которые ожидают в первую очередь от власти улучшения своей жизни, экономики страны, а этого не происходит.

В.ЗАСТАВА напомнил, что после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом украинцы надеялись на улучшение жизни в стране, экономические и социальные преобразования. «На сегодня стало очевидным, что это задание не выполнено, вся риторика носит лишь декларативный характер, и люди не воспринимают такую риторику», - отметил эксперт.

По его мнению, сегодняшние действия власти только уменьшают ее рейтинг.

Кроме того, В.ЗАСТАВА считает, что не особо растет рейтинг нынешней оппозиции. «Вся риторика, все действия, которые мы видим с обеих сторон, обоих лагерей – носят межличностный характер и не имеют никакого отношения ни к экономике, ни к жизни людей», - отметил эксперт.

В.ЗАСТАВА подчеркнул, что украинская оппозиция должна, как и в любой цивилизованной стране, систематично и квалифицировано заниматься оппозиционной деятельностью.

В целом, убежден В.ЗАСТАВА, политикам, для того чтобы изменить отношение людей к себе, нужно «перестать красть и навести порядок в экономике».