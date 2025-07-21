Теперь камеру в iPad будет удобно использовать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

Apple собирается добавить ещё одну фронтальную камеру в новом iPad Pro с чипом M5, который, по прогнозам, выйдет уже в этом году.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, в устройстве появится вторая фронтальная камера на портретном крае, то есть, теперь iPad Pro будет одинаково удобно использовать для селфи и видеозвонков как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.

Раньше на iPad была только одна фронтальная камера, и её смещали на сторону портретного или ландшафтного режима в зависимости от модели.

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В iPad Pro с M4, выпущенном в 2024 году, камера сместилась на ландшафтный край, что понравилось пользователям, которые чаще держат планшет горизонтально, но усложнило разблокировку Face ID в вертикальной ориентации.

Добавление второй камеры уберёт этот компромисс и позволит камере автоматически подстраиваться под ориентацию устройства, лучше центрируя лицо для звонков и селфи.

Помимо этого, iPad Pro на M5 получит небольшие улучшения производительности и энергоэффективности благодаря новому чипу.

Ранее Марк Гурман заявил, что инженеры Apple недовольны дизайном нового складного iPhone. Пока что устройство очень похоже на Samsung Galaxy Z Fold.

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