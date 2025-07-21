Растущие показатели фондового рынка еще не говорит, что экономика в хорошем состоянии.

За первые полгода второго президентства Дональда Трампа фондовый рынок вырос. При этом обычные американцы не испытывают особого оптимизма.

Издание Axios пишет, что пока инвесторы рассчитывают на восстановление после введения пошлин, общественность обеспокоена экономическими проблемами, как инфляция, что напоминает о том, что фондовый рынок - это не вся экономика.

Несмотря на колебания в апреле, вызванные сообщением о введении пошлин, индекс S&P 500 с начала года вырос на 7%, превысив исторический средний показатель.

Видео дня

Между тем, согласно опросу CBS News/YouGov, 70% респондентов считают, что администрация Трампа не уделяет достаточного внимания снижению цен. По мнению 61% опрошенных, администрация уделяет слишком много внимания тарифной политике, а 60% заявили, что против пошлин.

"Экономика в целом замедляется, и рынки капитала спокойно относятся к идее замедления", - сообщил директор по инвестициям U.S. Bank Asset Management Эрик Фридман.

По его словам, рынки прогнозируют "отскок" после того, как дискуссии о пошлинах останутся в прошлом, а это означает, что инвесторы не слишком обеспокоены краткосрочным ослаблением.

"Среди потребителей наблюдается большое расхождение", - сказал Фридман.

По его словам, высокие цены на акции стимулируют расходы потребителей с более высоким доходом, что известно как эффект богатства. Если рост расходов происходит в основном за счет людей с более высоким доходом, то это может затуманить общую картину.

Таким образом, если акции растут, то это не обязательно означает, что инвесторы считают, что экономика в отличном состоянии. Обычно это означает, что они считают, что базовые активы должны стоить больше.

Пошлины Трампа для России - реакция инвесторов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва должна прекратить войну в Украине в течение 50 дней или Вашингтон введет 100% "вторичные" пошлины против всех стран, которые будут с ней торговать.

В свою очередь инвесторы не верят, что Трамп пойдет на такой шаг. Метание президента США между противоположными заявлениями уничтожает доверие к его политике.

Вас также могут заинтересовать новости: