По словам Храпчинского, враг будет реагировать на "перехватчики", пробуя создавать пути преодоления проблемы.

Украинские дроны-перехватчики являются перспективным оружием, но технологию нужно масштабировать и с учетом возможного изменения тактики россиян развивать эшелонированную защиту. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"Технология используется. Она является качественной, интересной и перспективной, но, опять же, ее надо масштабировать. Мы видим масштабы производства РФ и понимаем, что нам нужно в несколько раз больше делать средств противодействия", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что, несмотря на перспективность дронов-перехватчиков, надо развивать и другие виды противодействия российским атакам. Например, если вражеский дрон передвигается на высоте не выше 500 метров, нужно привлекать мобильные огневые группы, определенные средства с искусственным интеллектом и тому подобное. Эксперт пояснил, что речь идет об общей системе, которая сможет противодействовать оккупационной армии с учетом того, что противник будет менять тактику.

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"Враг в любом случае будет реагировать на наши дроны-перехватчики, пробуя создавать, например, какие-то другие пути преодоления этой проблемы", - сказал Храпчинский.

По его словам, любые дроны-перехватчики зависят от имеющейся инфраструктуры (системы обнаружения, наведения), поэтому нужен комплексный подход. К тому же, как отметил специалист, уже есть сообщения, в частности от немецких генералов, о том, что враг планирует увеличить производство "шахедов", чтобы запускать по Украине 2 тыс. единиц в сутки.

В то же время Храпчинский обратил внимание на тот факт, что эти "2 тысячи" россиянам нужно будет где-то программировать, хранить на пусковых рубежах. Россия, как добавил эксперт, использует, перестраивает старые аэропорты под возможность запускать из них "Шехеды".

"Поэтому здесь есть для нас возможность, все же, предупреждать такие возможности - бить по тем местам, где хранятся эти еще не запрограммированные или запрограммированные "Шахеды"... По крайней мере тысячу они уже смогут сделать в ближайшее время, если мы говорим об августе, и это основная цель, это позволяет существенно нагружать нашу ПВО и путем этого прорывать ее на некоторых направлениях. Поэтому готовиться нужно, но готовиться нужно разумно, понимая, что война в этом году не закончится и 50 суток от Трампа никак не спасут эту ситуацию", - сказал Храпчинский.

Дроны на войне в Украине

Как писал УНИАН, соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Романенко заявил, что высокоскоростные дроны-перехватчики являются уникальной разработкой Украины, в других странах таких нет. По его мнению, с экономической точки зрения дроны-перехватчики - очень правильный и качественный инструмент.

В то же время глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что РФ значительно расширяет мощности по выпуску дронов и планирует запускать по Украине одновременно 2 000 дронов, что создаст большие проблемы для украинской ПВО.

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