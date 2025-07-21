Никита Шендеровский

Сейчас больше всего украинских объектов поражаются именно из-за атак "Шахедов", отметил Игорь Романенко.

Россия за ночь может запускать до 450-500 "Шахедов". Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

"Если брать накопления за то время, когда была так называемая пауза от Келлога, то это накопление на несколько ударов. За прошедшие сутки мы видели массированный удар, где были задействованы различного типа БПЛА и ракетное вооружение", - сказал Романенко.

Он добавил, что Украине сейчас стоит сосредоточиться на том, как отвечать России на такие удары. И наиболее эффективным ответом, по словам генерал-лейтенанта, являются действия на упреждение.

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"Нам нужны средства поражения на соответствующие расстояния, с соответствующей мощностью боевой части, чтобы бить по местам, где производится это вооружение. Если это касается "Шахедов", то это Татарстан, Елабуга. Если ракетное вооружение - по предприятиям российским на их территории. Это компоненты и элементы к ракетам и беспилотникам", - добавил Романенко.

В то же время он сказал, что Украине надо параллельно работать над увеличением возможностей для сбивания воздушных целей. По словам Романенко, больше всего поражений украинских объектов происходит именно из-за атак "Шахедов".

"И поэтому сосредотачиваться на борьбе с ними. Из последнего это наши дроны-перехватчики. Системы радиоэлектронного подавления, которые с земли действуют. А также с воздуха легкомоторная авиация, которая на вооружении имеет системы. Самолеты летят над маршрутами "Шахедов". И таким образом с близкого расстояния мощно подавляет эти системы", - добавил Романенко.

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Атаки РФ: что известно

В ночь на 21 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты использовали для атаки 450 воздушных целей. Известно о попадании 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падении сбитых дронов - на 12 локациях.

В частности в Киеве, как сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, около полутора десятков попаданий зафиксировано в Киеве. Он пояснил, что у военных не всегда есть возможность сбивать воздушные цели подальше от населенных пунктов.

Кроме того, Ивано-Франковск подвергся самому масштабному удару с начала войны, есть раненые, среди которых ребенок.

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