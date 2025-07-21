Опыт ВСУ должен стать ориентиром для НАТО, отметил генерал.

Страны НАТО должны не отставать от темпов внедрения инноваций в Вооруженные силы, как это происходит в украинской армии. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Воздушных сил США Алексус Гринкевич, передает Defence Industry Europe.

Генерал отметил, что Украина сегодня диктует темпы технологических решений в условиях современной полномасштабной войны. Опыт ВСУ должен стать ориентиром для НАТО.

"Украина смогла создать эффективную систему быстрого внедрения новых технологий - в частности беспилотников, цифровых платформ и средств поражения - в рекордные сроки", - отметил Гринкевич.

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Как подчеркнул главком сил НАТО в Европе, по примеру Украины, которая буквально с нуля налаживает серийное производство техники за дни и недели, страны НАТО должны адаптировать свои оборонно-промышленные способности к темпу современной войны. Генерал также поддержал создание единого трансатлантического оборонного индустриального базиса - общего для США и Европы.

НАТО пересматривает оборонные бюджеты

Как сообщал УНИАН, Европа перестает зависеть от США в сфере безопасности, начиная серьезно вкладываться в собственную оборону. В то же время американский президент Дональд Трамп меньше привержен интересам континента, в отличие от своих предшественников.

Ранее в Reuters писали, что несколько стран Европейского Союза подтвердили готовность закупить оружие у США, чтобы в дальнейшем его передать Украине. Однако некоторые страны ЕС, вовлеченные в эту инициативу, даже не знают, какое именно вооружение от них хотят получить.

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