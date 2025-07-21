Сильная жара на этой неделе ожидается, в частности на юге и на юго-востоке страны.

22 июля в большинстве областей Украины ожидается ощутимое повышение температуры до жары, а порой - и до сильной жары, кроме западных областей. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Наталья Диденко, отвечая на вопрос о возвращении жары в Украину.

"На 22 июля еще заранее профессиональные синоптические прогностические модели давали ощутимое повышение температуры воздуха. И эта тенденция сбывается. Только она будет расходиться в цифрах немного", - сказала она.

Так, отметила Диденко, сильная жара ожидается в южной части Украины, на юго-востоке, а также в Днепропетровской области. Речь идет о 32-36 градусах.

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"Но и на остальной территории Украины, кроме западных областей... Западной части этот скачок не коснется. Там будет абсолютно умеренная температура воздуха", - рассказала эксперт.

Впрочем, на севере и в большинстве центральных областей температура воздуха повысится до +28°...+32°.

"В Киеве ожидается именно завтра скачок температуры воздуха до +30...+32 градусов", - сообщила Диденко.

В дальнейшем же температура будет несколько снижаться, но 25-26 июля она снова повысится. "Это повышение до жары - эта информация больше касается севера и центральных областей. Потому что фактически юг и юго-восток и не будут выбывать из сильной жары. Только определенные колебания будут наблюдаться", - уточнила синоптик.

Так, 22 июля в большинстве областей Украины ожидается ощутимое повышение температуры воздуха до жары, порой - до сильной жары. Кроме западных областей.

Диденко также напомнила, что июль - самый жаркий месяц в Украине. "Поэтому могу сказать с высокой степенью вероятности, что, например, южная часть, юго-восток, вообще восточные области, значительная часть центра, возможно, кроме Винницкой области, - они и дальше будут страдать от жары и порой даже от сильной жары", - рассказала она.

В Украину возвращается жара - подробности

Ранее Наталка Диденко прогнозировала, что во вторник, 22 июля, в большинстве регионов Украины, за исключением западных областей, значительно повысится температура воздуха. На юге и юго-востоке жара будет особенно ощутимой.

Согласно ее прогнозу, в этот день столбики термометров покажут от +29 до +34 градусов, а в южных и юго-восточных регионах - до +36°C. Тем временем в западной части страны ожидаются более умеренные температуры - от +23 до +27 градусов.

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