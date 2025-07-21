Актеры честно признались, почему не захотели оставаться в стране-агрессоре.

Известные супруги-актеры Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев вспомнили, как их звали работать в РФ.

По словам Сумской, ей сделали такое предложение еще после завершения высшего учебного заведения. Тогда молодая актриса поехала к россиянам, однако до сих пор жалеет об этом.

"Звали меня. "Жизнь Клима Самгина" сериал. Это было очень давно, после институтских лет. И какого черта я туда приехала, когда мне начали: "Ой, вы знаете, у нее какой-то слишком выраженный такой украинизм в лице". Что же вы тогда зовете? Так хорошо, что я нигде не оставила след по себе ни в каком российском ни кино, ни в сериале", - отметила Наталья в интервью для Еспресо.

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Муж Сумской - Анатолий Хостикоев - тоже отметил, что ездил в РФ. По его словам, актер украинского происхождения Алексей Петренко пригласил поработать в театре на Малой Бронной.

"Петренко мне перезвонил, говорит: "Слушай, ты приезжай, как там у тебя в Киеве?" Я говорю: "Ну, нормально". "Ну, что ты там сидишь? Давай туда". Я жил в квартире Петренко, он дал мне ключи и говорит: "Завтра тебя ждет Анатолий Эфрос (советский режиссер театра и кино, - ред.), ты должен прийти к нему, потом закроешь комнату и отдашь там ключи". И вот я прихожу к Эфросу и он говорит: "Что вы играете? Мне рассказал Алексей о вас. Что вы играли в театре". И я называю: "Энеида", да, вроде бы он знает, Коломийца такие роли. Он говорит: "М-м-м" и так заскучал: "А что из классического репертуара?" И вдруг я вспомнил, что я репетировал Лопахина, "Вишневый сад". Я говорю: "Лопахина, ту роль, которую играл Высоцкий". Он: "О, знаете что, давайте вот я вас попробую с моими хулиганами, чтобы вы сыграли с Алой Димидовой на репетиции", - вспомнил разговор актер.

Однако после той встречи Анатолий должен был вернуться через неделю в театр, но не сделал этого. О том моменте Хостикоев сказал так:

"Я понял, что я не смогу этого сделать. Не смогу хотя бы потому, что когда я закрывал эти большие такие окна, у них были. И я разбил вазу такую здоровенную Алексея Петренко. Я понял, что это хороший знак, что надо быть на своем месте, надо делать свое дело. Почему-то ехать в Москву? Зачем? Ради чего?".

Напомним, ранее Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев признались, почему сейчас не снимаются в кино.

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