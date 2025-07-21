Марк Гурман сообщает, что пока что устройство очень похоже на Samsung Galaxy Z Fold.

Инженеры Apple остаются недовольны дизайном первого складного iPhone. Прототип пока слишком похож на уже давно присутствующий на рынке Galaxy Z Fold от Samsung.

Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg. Инженерам не нравится, что дизайн не предлагает ничего принципиально нового.

Компания хочет не просто повторить чужой опыт, а задать новые стандарты в категории. В идеале - сделать iPhone Fold тоньше, прочнее и без характерной складки на экране, из-за которой страдают все современные фолды.

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Именно это стало одним из главных технических препятствий: инженерам не удаётся добиться и надёжности, и эстетики одновременно.

Также Apple хочет, чтобы устройство раскрывало функции, невозможные на обычных iPhone, вроде полноценного split view или более глубокой многозадачности. Из-за всех этих требований запуск сдвинут минимум на 2026 год.

Ранее мы рассказывали, что складной iPhone получит самую большую батарею в истории Apple. Но, вместе с тем, новый смартфон станет и одним из самых дорогих устройств компании.

Кроме того, недавно вышел флагман среди раскладных смартфонов - Samsung Galaxy Z Fold 7. Мы разобрали все его достоинства и недостатки.

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