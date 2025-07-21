В крови Андрея Молочного было 1,77 промилле алкоголя.

Суд отправил под арест без права залога работника прокуратуры Андрея Молочного, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора в отношении главного специалиста отдела прокуратуры.

Напомним, накануне Кравченко заявлял, что Офис генпрокурора будет настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Смертельное ДТП в Киеве: что известно

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры сбил женщину, которая находилась на пешеходной зоне. По данным генпрокурора Руслана Кравченко, Молочный не является прокурором, но он - работник органов прокуратуры, государственный служащий.

Кравченко подчеркнул, что такое поведение - позор для всей системы. "Она должна быть жестко наказана. И я обещаю, так и будет. Право и Закон одни для всех", - добавил он.

Впоследствии Кравченко сообщил, что сбитая женщина умерла в больнице. По словам Генпрокурора, Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования - 1,77 промилле - это около 2-2,5 литров пива, или ориентировочно 300-350 мл водки.

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