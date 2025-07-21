1000 'шахедов' за ночь: эксперт объяснил, способна ли на это РФ

По словам эксперта, это реалистичная перспектива.

Украина уже сейчас должна готовиться к тому, что россияне могут запускать до тысячи "шахедов" в сутки. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"К сожалению, я это оцениваю действительно как не фантастику, а реалистичную перспективу. Конечно, что для меня очень сильно не сходится эта арифметика. Не вижу я у россиян возможностей действительно самим столько производить. Судя по всему, мы имеем дело с ситуацией, когда фактически на нас летит контрафакт", - сказал он.

По словам эксперта, единственное объяснение того, как россияне смогли масштабировать производство дронов, это то, что 90% работ выполняется в Китае, "а в России просто прикручивается последняя гайка".

Видео дня

"Ключевое то, что они проблему решили. Но судя по всему, решили они ее действительно не сами. Это предположение, я не имею доказательств, но очень похоже, что все же Китай пошел на то, что производит фактически для России эти дальние дроны", - отметил Дикий.

Он отметил, что в Китае выполняется производство не просто сырьевой базы, а всех компонентов и даже готовых узлов, и только финальная сборка под ключ уже происходит на территории Российской Федерации, чтобы это формально считалось российское изделие, чтобы формально нельзя было сказать, что Китай поставляет готовое вооружение.

"И это действительно очень серьезная проблема, пока сотни, но с вариантом на тысячи дронов ежедневно. Мы должны эту проблему срочно решать, потому что для нашего тыла это сейчас проблема номер один. Эти удары пока не такие, чтобы сильно быть эхом на нашем фронте. Хотя, учитывая все же, что основными целями этих ударов у нас выступают именно наши производства, оборонная промышленность, то на самом деле, еще немного и даже фронт уже почувствует определенный недостаток поставок", - пояснил Дикий.

Он отметил, что нам надо решить проблему сбивания большого количества "шахедов" быстрее, чем россияне выйдут на темп их запуска 1000-2000 в сутки.

"Собственно, как по мне, и нет необходимости себе эту перспективу представлять, потому что мы имеем все возможности наращивать нашу ПВО. Нам просто надо поставить именно это сейчас приоритетом номер один", - добавил он.

Налеты "шахедов": к чему готовиться Украине

Как сообщал УНИАН, ночь на 21 июля (с 21.00 20 июля) Россия атаковала Украину 450-ю средствами воздушного нападения. Враг атаковал 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с разных направлений:

5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ);

4 крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря);

1 крылатой ракетой Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ);

14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).

Вас также могут заинтересовать новости: