Правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его функции передали в Минобороны.

Кабинет министров Украины во время заседания в понедельник, 21 июля, принял решение переименовать и реорганизовать работу ряда министерств. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Министерство социальной политики теперь будет называться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Таким образом к нему присоединили созданное Министерство национального единства.

Также правительство приняло решение переименовать Министерство экономики в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Это решение позволило ликвидировать Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Кроме того, было ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции передали в Министерство обороны.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что это решение создает единое пространство оборонного управления и усиливает координацию и взаимодействие всех его элементов.

"Институциональные функции Минстратегпрома будут интегрированы в структуру Минобороны. В частности, функции привлечения инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничества с партнерами в области обороны, в том числе совместного производства оружия", - отметил Шмыгаль.

Новое правительство в Украине - последние новости

17 июля народные депутаты поддержали кандидатуру Юлии Свириденко и назначили ее на должность премьер-министра Украины.

Президент Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые стоят перед новым составом правительства во главе со Свириденко. В частности, ключевая задача обновленного правительства - продолжить экономический рост в Украине. Кроме того, глава государства ожидает, что Силы обороны и безопасности Украины будут и в дальнейшем получать весь необходимый ресурс для защиты нашего государства, для защиты наших людей.

17 июля Верховная Рада назначила новый состав правительства, который предложила премьер-министр Юлия Свириденко. За увольнение с должностей министров старого состава Кабмина и назначенного нового правительства проголосовало 253 народных депутатов.

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