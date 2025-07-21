По словам аналитиков, российская тактика запуска дронов по Украине оказалась эффективной.

Благодаря тактике запуска роев дронов России все чаще удается прорывать оборону Украины. В последние месяцы беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем обычно, пишет Financial Times.

Россияне запускают по Украине все больше дронов

В издании отметили, что частота атак российских беспилотников достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% дронов РФ прорывали украинскую оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.

Журналисты подчеркнули, что россияне продолжают модернизировать "Шахеды". Большая часть модификаций направлена на то, чтобы сделать дроны более быстрыми и увеличить их дальность полета.

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"Проблема не в том, что воздушная оборона Украины ухудшается. Напротив, мы видим, что новые тактики роевого нападения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными", - рассказал журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

В издании напомнили, что новая модификация российского дрона, которая получила название "Герань-3", оснащена турбореактивным двигателем и может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании. Аналитики поделились, что Россия стала чаще атаковать Украину именно этой версией БПЛА.

Кроме того, россияне увеличили темпы внутреннего производства "Шахедов". Это позволило оккупантам запускать больше беспилотников по Украине. Например, 9 июля произошла рекордная атака, когда войска РФ запустили 728 дронов и имитаторов БПЛА.

"Увеличение количества запусков перегружает систему обороны, что повышает вероятность попадания", - добавил Аталан.

Чем Украина отвечает на угрозу

В издании отметили, что Украина в настоящее время использует против "Шахедов" средства радиоэлектронной борьбы, чтобы подавить их системы GPS-наведения. Также украинские военные применяют пулеметы и зенитные оружия, чтобы сбивать российские дроны.

Журналисты добавили, что Украина использует, в частности, современные зенитные самоходные установки Oerlikon Skynex, которую производит немецкая компания Rheinmetall. Она оборудована нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk3 под снаряды 35-мм AHEAD.

Помимо этого 10 июля президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что наша страна уже сбивает десятки "Шахедов" с помощью отечественных дронов-перехватчиков. Он также объявлял о заключении соглашения с Эриком Шмидтом, генеральным директором американской компании Swift Beat, о совместном производстве сотен тысяч дронов для Украины.

В издании напомнили, что Зеленский на прошлой неделе также заявлял о том, что украинские силы противовоздушной обороны достигают хороших результатов с помощью новых дронов-перехватчиков. По его словам, они позволяют эффективно сбивать российские "Шахеды".

Эксперт по дронам из украинского оборонного технологического бюллетеня Counteroffensive Pro в разговоре с журналистами отметил, что для перехвата "Шахедов" дроны-перехватчики должны достигать высоты 6 км и развивать скорость около 200 км/ч.

Как Украина может ответить на массовые атаки 'Шахедами'"

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал, что Украине сейчас стоит сосредоточиться на том, как отвечать России на массовые удары "Шахедами". По его словам, лучшим решением являются действия на упреждение.

"Нам нужны средства поражения на соответствующие расстояния, с соответствующей мощностью боевой части, чтобы бить по местам, где производится это вооружение", - сказал Романенко.

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