Пассажиры отмечают, что пилот был сосредоточенным и объяснил ситуацию после безопасного приземления.

18 июля рейс SkyWest Airlines, выполнявший рейс Delta Connection из Миннеаполиса в Майноту, едва не столкнулся в воздухе с американским военным бомбардировщиком B-52. Об этом сообщает Mirror.

Пилот Embraer E175 выполнил "агрессивный маневр уклонения", когда бомбардировщик Stratofortress с авиабазы Майнот опасно приблизился к пассажирскому лайнеру.

"Мы сделали очень крутой поворот, и именно тогда пилот подключился к интеркому и сказал: "Извините все, я все объясню, когда мы безопасно приземлимся"", - рассказала пассажирка Моника Грин.

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Пассажиры наблюдали за ситуацией из окон и описывали атмосферу на борту как "удивительно спокойную", несмотря на напряженность момента.

"Было ощущение, будто мы в опасности, но никто не паниковал - все просто молча переглянулись", - добавила Грин.

После приземления, пилот объяснил, что не было предупреждений об активности военных самолетов в зоне посадки, что является чрезвычайно необычным, учитывая близость авиабазы. Он отметил, что самым безопасным решением было изменить курс и следовать позади бомбардировщика.

"Он почти дрожал, пытаясь подобрать слова, но был милым и сосредоточенным. Приятно, что компания не пыталась просто замолчать инцидент", - подчеркнула пассажирка.

В SkyWest Airlines подтвердили, что рейс 3788 безопасно приземлился, но ситуация расследуется:

"Во время захода на посадку пилот получил разрешение, но вынужден был совершить уход на второй круг из-за другого самолета на траектории. Мы ведем расследование", - говорится в заявлении компании.

Авиакатастрофы в мире - последние новости

Напомним, что 12 июня в Индии разбился пассажирский самолет вблизи аэропорта города Ахмедабад. По предварительной информации, самолет разбился после того, как взлетел. Позже стало известно, что среди всех 242 пассажиров, которые находились на борту, один человек выжил.

Единственный пассажир, который выжил в авиакатастрофе, рассказал, что видел, как на его глазах погибали люди.

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