В перечне значатся Близнецы и Рак.

С наступлением сезона Льва и новолунием в этом знаке, пяти представителям Зодиака светит мощный энергетический подъем. С 22 июля Солнце переходит во Льва, а 24 июля - новолуние. Эти дни особенно благоприятны для Близнецов, Раков, Львов, Дев и Водолеев. Их ждут перемены, вдохновение и укрепление важных связей, пишет YourTango.

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Близнецы

Неделя начнётся с Луны в вашем знаке, соединенной с Ураном и Венерой - это принесет вам вдохновение, харизму и романтические возможности. Вы будете чувствовать уверенность в себе и в своих отношениях. Новолуние во Льве укрепит ваши дружеские связи и пробудит творческий потенциал.

Рак

В начале недели вы почувствуете эмоциональный подъём. Ваша интуиция усилится, особенно когда Луна перейдет в ваш знак. Это хорошее время для саморефлексии, заботы о себе и раскрытия творческих способностей. Новолуние поможет отпустить старое и вернуться к себе настоящему.

Лев

Ваш сезон начинается, и вся энергия недели сосредоточена на вас. Луна в Близнецах пробудит желание делиться мыслями, а затем Луна в Раке поможет вам подготовиться к новому этапу. Новолуние в вашем знаке даст мощный толчок в самовыражении и творчестве. Вас ждет трансформация и уверенность в собственных силах.

Дева

Для Дев неделя начнется с размышлений о будущем. Общение с друзьями и забота о себе выйдут на первый план. Новолуние - повод пересмотреть достижения последних месяцев. Ваша энергия будет направлена на внутреннюю работу, и именно она даст сильные плоды в ближайшее время.

Водолей

Для Водолеев неделя начнется с неожиданностей в любви. Новолуние затрагивает сферу партнерства и дает старт новому витку в отношениях. Возможны как яркие знакомства, так и углубление уже существующих связей. Это время, когда важно не бояться проявлять чувства и брать инициативу в свои руки.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вырвутся из полосы неудач и обретут то, чего давно ждали.

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