Больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году.

По состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано 29 044 компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины, сообщает "Опендатабот".

"Почти половина из них была открыта украинцами уже с начала полномасштабной войны - 13 014 бизнесов. В общем 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше. 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году - 4 780 бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

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Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава) - 11 568 компаний, Małopolskie (Краков и регион) - 3 200 бизнесов и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности) - 3 019.

При этом большинство украинских компаний, зарегистрированных украинцами после начала полномасштабной в Польше является малым бизнесом. Так, почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых (более 2,7 тыс. долл). Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых (более 137 тыс. долл.).

В "Опендатабот" также напомнили, что в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых (414 млн долл.) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и на прибыль юрлиц.

Украинцы в Польше - последние новости

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Delloite, украинские беженцы, которые работают в Польше, к 2030 году обеспечат нашему соседу 3,2% ВВП. Эксперты отмечали, что с увеличением количества украинских беженцев в Польше, которые нашли работу, их вклад в рост ВВП рос и превысил ожидания.

Ранее сообщалось, что правительство Польши приняло решение постепенно прекратить деятельность приютов для мигрантов из Украины.

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