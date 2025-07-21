Содержание токсинов в воде повышено, а контроль за качеством вылова сейчас отсутствует.

Употреблять морепродукты, выловленные в Черном море, может быть опасно для здоровья. Как рассказал изданию Новини.LIVE одесский эколог Юрий Квач, из-за подрыва Каховской ГЭС и аварии российских танкеров с мазутом содержание токсинов в воде повышено, а контроль за качеством вылова сейчас отсутствует.

Он отмечает, что купаться в море можно, но необходимо избегать глотания воды. А вот ловить и употреблять рапаны, мидии или другие морепродукты он не советует, так как сейчас они могут представлять угрозу для здоровья.

"Я бы не рекомендовал ничего собирать самому. После Каховки в море попало большое количество загрязняющих веществ — и все это накапливается в живых организмах", — говорит он.

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Эколог также отмечает, что во время войны официального промысла в Черном море нет, соответственно, нет и санитарно-эпидемиологического контроля. Так что никто не может официально сказать, насколько безопасно заниматься самостоятельным выловом.

Еще одной угрозой является мазут. По словам Квача, это могут быть как следы российской агрессии, так и сбросы от украинских судов.

"Мазут специфический. Он смешивается с песком и может снова всплывать после штормов. Поэтому он присутствует в экосистеме очень долго", — объясняет он.

Эколог добавляет, что подрыв Каховской ГЭС и вода с токсинами, попавшая вследствие этого в море, изменила экосистему. По его словам, опреснение и загрязнение воды уничтожили часть популяций, а экосистему заняли другие — не всегда чужеродные, но те, что приспособились.

"Часть видов исчезла, другие заняли их нишу. Изменения необратимы, и мы не знаем, как это повлияет на биоразнообразие через 10 или 20 лет", — говорит Квач.

Черное море - экология

Ранее экологи сообщали, что на лиманах Одесской и Николаевской областей зафиксирована массовая гибель рыбы и креветок.

Также сообщалось, что подрыв Каховской ГЭС нанес серьезный удар по популяциям рыбы в Украине, в частности по краснокнижным осетровым.

В то же время в украинских реках и озерах поселились новые виды рыб, которые не должны были там жить.

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