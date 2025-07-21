Его тело нашли в бассейне одного из жилых комплексов, где ранее убили российского пилота Кузьминова.

В Испании в бассейне жилого комплекса Cala Alta обнаружили тело экс-чиновника Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Грушевского, сообщает El Espanol.

Тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии - медики. Вернуть мужчину к жизни не удалось.

Погибший - 61-летний Игорь Грушевский, экс-сотрудник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции.

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Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, но из одного уха шла кровь. По данным издания, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.

"Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с совпадением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов", - пишет издание.

Реакция МИД Украины

В комментарии "РБК-Украина" Министерство иностранных дел заявило, что, согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления.

"Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", - добавило ведомство.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце февраля прошлого года в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал в украинское государство вертолет Ми-8 армии РФ.

СМИ узнали от источников, что он решил переехать на испанскую территорию, вместо того, чтобы остаться в Украине. По сведениям журналистов, Кузьминов пригласил к себе свою бывшую, а потом его нашли застреленным. Это произошло в той же локации, где нашли тело Грушевского.

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