Ученые из NASA уже решили, что пора бы внимательно следить за всем происходящим.

Над облаками и озоновым слоем растет огромная аномалия. Десятилетиями ученые наблюдали едва заметный, но устойчивый изъян в магнитном поле Земли.

Как пишет Ecoticias, что-то, что казалось статичным, теперь начало расширяться и разделяться. И самое интересное, что это что-то зависло над Южной Америкой и Южной Атлантикой. Это явление привлекает внимание NASA и представляет собой нечто большее, чем просто научный курьез.

Дело в том, что, как написало издание, Земля окружена магнитным полем, своего рода невидимым пузырем, который защищает человечество от постоянной бомбардировки заряженными солнечными частицами.

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Это поле существует благодаря движению расплавленного железа во внешнем ядре Земли, на глубине тысяч километров. Этот процесс, называемый геодинамо, создает электрические токи, питающие магнитное поле. Но, как и все на нашей планете, оно не идеально однородное.

Это связано с несколькими факторами, влияющими на устойчивость этого поля. Один из них - огромная структура плотных пород, называемая Африканской большой провинцией с низкими скоростями сдвига, расположенная под Африканским континентом. Она настолько существенно влияет на генерацию поля, что в сочетании с естественным наклоном магнитной оси Земли приводит к образованию области с более низкой магнитной напряженностью.

Именно здесь появляется главный герой истории: Южно-Атлантическая аномалия. Это обширная область на небе между Южной Америкой и югом Африки, где магнитное поле Земли значительно слабее. NASA часто сравнивает ее с "выбоиной" и она становится все больше.

Ученые узнали об этой аномалии благодаря наблюдениям. В частности, когда спутники пролетают через этот регион, они сталкиваются с потоком высокоэнергетических солнечных частиц. Это означает, что оборудование может выйти из строя, датчики могут сбросить показания, а все данные могут быть потеряны.

С 2020 года ученые заметили, что аномалия разделяется на две отдельные зоны, каждая из которых имеет центр минимальной магнитной напряженности. Поэтому в NASA решили, что пора бы внимательно следить за всем происходящим.

Более того, данные, полученные за много лет, например, данные, собранные миссией SAMPEX, служат основой для прогностических моделей, которые помогают инженерам планировать защищать спутники.

Хотя Южно-Атлантическая аномалия напрямую не влияет на жизнь людей на Земле, она демонстрирует нечто важное: наша планета динамична и изменчива, даже в своих самых глубоких и невидимых системах.

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