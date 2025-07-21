Президент подчеркнул, что нужно масштабировать использование дронов-перехватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную воздушную атаку по Украине в ночь на 21 июля и рассказал о последствиях ударов.

В сообщении в своем тг-канале президент отметил, что повреждения зафиксированы в Киеве и области, на Харьковщине, Ивано-Франковщине. Также были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

"Удары России - всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику - 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал президент.

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Он отметил, что в течение ночи Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику, атаки продолжались до самого утра, а утром враг снова запустил "Шахеды" на Харьковщину.

Президент отметил, что благодаря работе мобильных огневых групп, авиации, РЭБ, Воздушных сил удалось сбить много целей, но, к сожалению, были и попадания.

"Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", - подчеркнул глава государства.

Он также в очередной раз подчеркнул, что только настоящее давление способно остановить российскую агрессию.

Российская атака по Украине

Россияне этой ночью запустили по Украине около 450 дронов и ракет. В Киеве в результате вражеской атаки повреждены станция метро "Лукьяновская" и жилые здания. По данным местных властей, из-за атаки РФ в столице погиб по меньшей мере один человек, также восемь человек ранены.

При этом, как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, россияне изменили тактику ударов и теперь не накапливают ракеты для воздушных нападений раз или два в месяц, а запускают меньше ракет, однако с периодичностью в 2-3 дня.

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