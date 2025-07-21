Последние санкции ЕС направлены на дальнейшее сокращение энергетических доходов Кремля.

Европейский Союз ввел санкции против известного иранского нефтетрейдера Хоссейна Шамхани и нескольких его компаний. Это решение стало частью нового пакета ограничений, направленного против России за ее войну против Украины, пишет Bloomberg.

В ЕС отметили, что Хоссейн Шамхани, отец которого является старшим советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, попал в санкционный список блока за свою роль в российской нефтяной торговле и как "центрального игрока" в так называемом "теневом флоте" страны. Также были названы его компании Admiral Group и Milavous Group Ltd, базирующиеся в Дубае.

"Хоссейн Шамхани участвует в экономическом секторе, обеспечивающем значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕС.

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Согласно прошлогоднему расследованию Bloomberg News, сеть Шамхани стала ключевым игроком в экспорте российской и иранской нефти и создала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления доходами. Шамхани постоянно отрицает сообщения Bloomberg о его деловых делах.

Последние санкции ЕС направлены на дальнейшее сокращение энергетических доходов Кремля, большая часть которых поступает от экспорта нефти в Индию и Китай. В рамках нового пакета санкций блок также снизил ценовой предел на российскую нефть.

Санкции против РФ - последние новости

Европейский союз принял 18-й пакет ограничений в отношении России и ее нефти в знак осуждения вторжения в Украину. Меры включали санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором "Роснефть" владеет 49,13% акций, поскольку блок стремится сократить энергетические доходы Кремля, поддерживаемые экспортом российской нефти в Индию.

Сообщалось, что США могут ударить по российским нефтяным доходам без рискованных "вторичных тарифов".

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