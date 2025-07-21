Артист опубликовал вид, который увидел за окном после сильных взрывов.

Украинский певец Никита Леонтьев, который выступает под сценическим именем ENLEO и известен песнями "Інша любов" и "Веди мене в храм", показал кадры последствий ночного обстрела столицы в ночь с 20 на 21 июля.

В частности, артист опубликовал в своем Instagram фото вида из своей квартиры. За окном заметен сильный пожар, который очень близко к его дому. Сам ENLEO не рассказал подробностей, но не смог сдержать эмоций от увиденного.

"Я в*х*е", - написал нецензурное выражение певец.

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К слову, этой ночью Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. В частности, много дронов и ракет оккупанты направили на Киев. В Национальной полиции Украины отметили, что в столице зафиксированы разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Также известно о смерти одного человека, еще пять человек в возрасте от 36 до 55 лет получили ранения.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле высказалась о войне и отношении к русскому языку.

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