Дональд Трамп искренне верил в то, что именно Украина разжигает конфликт, говорит конгрессмен Адам Смит.

Администрация президента США Дональда Трампа допустила огромную ошибку как во время своей предвыборной кампании, так и после выборов, когда переложила вину за войну на Украину, считает демократ в Комитете Палаты представителей США, конгрессмен Адам Смит, пишет The Hill.

"Кажется, президент Трамп искренне верил, что именно Украина разжигает конфликт", - заявил Смит в интервью ведущей Шеннон Брим в эфире "Fox News Sunday".

В свою очередь, американский политик убежден, что именно кремлевский диктатор Владимир Путин был двигателем конфликта в Украине.

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Издание напомнило, что с момента вступления на второй президентский срок Дональда Трампа, он и его администрация настаивают на прекращении войны в Украине, но эти заявления не приносят особого успеха.

Указывается, что в феврале текущего года президент США заявил, что в войне с Россией виноват украинский лидер, мол, "он никогда не должен был ее начинать".

Однако, на прошлой неделе американский лидер сообщил, что США пришлют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, и тем самым подтвердил, что недоволен действиями кремлевского диктатора Владимира Путина.

При этом, говорится в материале, Трамп не сообщил, сколько именно систем Patriot или ракет к ним получит Украина, но заверил, что США не будут платить за это вооружение.

"Я еще не договорился о количестве, но они будут, потому что им нужна защита, но Европейский Союз платит за это. Мы ничего за это не платим, но мы их пришлем", - рассказал Трамп журналистам на прошлой неделе.

Реакция Кремля на заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неожиданно похвалил президента США. Он заявил, что Трамп является президентом крупнейшей страны мира и он известен своей жесткой риторикой. В то же время, Песков отметил, что Трамп подтверждает, что готов и в дальнейшем все сделать для того, чтобы способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

Также мы писали, что Песков высказал мнение, что время для личной встречи Путина и Трампа еще не пришло. По его словам, эта встреча станет результатом огромной работы. Он не исключил, что тогда оба лидера могут достичь больших договоренностей.

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