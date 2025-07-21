Сообщается, что интернет на борту лучше, чем в квартирах и домах.

Авиакомпания Qatar Airways, которая признана лучшим авивперевозчиком 2025 года, обустроила свои самолеты бесплатным сверхскоростным интернетом Starlink. На данный момент эта услуга доступна на 54 широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Издание Avia News пишет, что пассажирам обещают скорость до 500 Мбит/с на борту, что сопоставимо с оптоволоконным интернетом в квартире и в разы быстрее того, что могли предложить традиционные геостационарные спутники. При этом ожидаемая задержка сигнала - 20-40 мс в сравнении с 600 мс ранее.

Таким образом, пассажиры могут спокойно смотреть потоковое видео, загружать файлы, проводить время в соцсетях или делиться фото и видео даже на взлете, посадке, во время руления и стоянки.

Видео дня

Интернер от Starlink на самолетах Qatar Airways

16 октября 2023 года пресс-служба авиакомпании Qatar Airways сообщила, что предоставит бесплатный интернет своим пассажирам по всему миру от компании Starlink миллиардера Илона Маска.

Сообщалось, что интернет от Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью до 350 мегабит в секунду для игр, доступа к VPN, спортивных трансляций и многого другого.

Таким образом Qatar Airways стала пятой авиакомпанией- партнером Starlink, поскольку о желании предоставлять эти услуги ранее заявили авиакомпании JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, ZIPAIR.

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