'Страна большая': Игнат объяснил, почему не стоит рассчитывать только на дроны-перехватчики

"Перехватчики" могут защищать определенные объекты, мирные города и направления.

При защите от российских атак не стоит рассчитывать только на дроны-перехватчики. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Большинство этих средств есть не в Воздушных силах, а в других Силах обороны, например, в Силах беспилотных систем и т.д., но Воздушные силы тоже имеют и развивают это направление. У нас более стратегические задачи, конечно, это авиация пилотируемая, которая должна уничтожать крылатые ракеты, противодействовать российской авиации...", - пояснил Игнат.

В то же время, по его словам, вместе с тем, это направление развивается и в Воздушных силах ВСУ, создаются соответствующие подразделения, в которые на службу приглашают украинцев.

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"Беспилотники-перехватчики - инновационный метод уничтожения. Понятно, что он будет масштабироваться. Конечно, нет большого радиуса действия перехватчика. Речь идет о, скажем так, десятках километров. Поэтому слово "масштабирование" нужно понимать так, как оно звучит... Масштабировать нужно много - территория страны большая", - подчеркнул военный.

Он отметил, что "перехватчики" могут работать как малое ПВО, которое защищает определенные объекты, мирные города, направления, но рассчитывать только на этот способ нельзя.

"Мобильные огневые группы также являются эффективными, малое ПВО также является эффективным, которое отрабатывает сегодня на разных направлениях. Есть разные обстоятельства, меняет противник направления атак, вводит новые тактические способы, погодные условия чрезвычайно влияют на работу этого средства - дронов-перехватчиков. Понятно, что плохая видимость будет усложнять их работу. Поэтому рассчитывать надо на все способы сбивания с учетом того, сколько целей летит на Украину", - подчеркнул Игнат.

Дроны-перехватчики - последние новости

Напомним, как считает заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский, украинские дроны-перехватчики являются перспективным оружием, но технологию нужно масштабировать и с учетом возможного изменения тактики россиян развивать эшелонированную защиту. В то же время технология является качественной, интересной и перспективной. С учетом масштабов производства РФ, Украине нужно в несколько раз больше делать средств противодействия.

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