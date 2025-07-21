Командир экипажа пояснил, что решил лететь без чемоданов пассажиров из-за нехватки времени.

Пассажиры на борту рейса Ryanair FR4757 из Бристоля (Великобритания) на остров Гран-Канария (Испания), вылетевшего в пятницу, 18 июля 2025 года, были шокированы, обнаружив отсутствие своего багажа по прибытии в пункт назначения.

Как пишет The Express, командир экипажа попросту сообщил путешественникам, что ни один из чемоданов не долетел до места назначения из-за нехватки времени.

"У нас не возникло никаких проблем, пока мы не приземлились. Затем командир самолета сказал, что они приняли трудное решение не брать с собой ни одного предмета нашего багажа. Они не сказали, в чем заключалась проблема безопасности, – лишь сообщили, что сумки каждого пассажира были оставлены в аэропорту. Люди сначала даже не поверили – некоторые подумали, что это шутка", – рассказала одна из пассажирок рейса, 22-летняя Мадлен Купер.

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Другие пассажиры жаловались, что в оставленном багаже в том числе остались вещи первой необходимости: лекарства, контактные линзы, косметика и солнцезащитный крем.

На пример, путешественница Софи Пейн, у которой тяжелая форма астмы, осталась без ингалятора: "Это был настоящий стресс. Я принимаю его два раза в день, а ночью становится хуже. Нам пришлось искать аптеку в незнакомом районе".

Издание отмечает, что Мадлен и Софи летели на Гран-Канарию вместе в составе группы из 11 друзей. Позже они заселились в отель и им обещали, ято багаж прибудет к вечеру следующего дня, однако на момент общения со СМИ в 18:00 субботы они не получили никаких новостей от Ryanair.

"Нам постоянно советуют использовать приложение, но у некоторых пожилых пассажиров даже нет смартфонов", – пожаловалась Мадлен.

Также девушка рассказала, что из-за действий авиакомпании им пришлось потратить приличную сумму на непредвиденные расходы.

"Нам пришлось заплатить 60 евро только за то, чтобы доехать до торгового центра и обратно за чистым нижним бельем и всем необходимым. Мы все студенты, и не можем позволить себе постоянно все менять", – добавила она.

В свою очередь Софи, в условиях жары и отсутствия солнцезащитного крема, подытожила общее настроение: "Здесь много обгоревших тел".

Несмотря на проблемы, участники группы сохраняют надежду, что их багаж прибудет вовремя к запланированным мероприятиям, включая день рождения, посещение аквапарка и частную экскурсию на катере.

Другие пользователи, не входящие в группу, также выразили свое разочарование в социальных сетях. Один из пользователей написал: "Отличное начало отпуска, ведь Ryanair решила не брать ни одного чемодана из Бристоля на Гран-Канарию. Завтра мне не нужно принимать сердечные лекарства".

Другие инциденты с самолетами Ryanair

Как сообщал УНИАН, ранее самолет Ryanair попал в турбулентность из-за шторма в Германии. В результате происшествия пострадали девять человек.

Те временем, руководство Ryanair приняло решение ввести огромные штрафы для буйных пассажиров, срывающих рейсы.

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