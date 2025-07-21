В Украине становится заметным увеличение количества женщин в различных профессиональных сферах.

Более половины опрошенных украинцев, а это 53%, получают зарплату, которая минимум на 25% меньше средней - до 15 000 гривень. Средняя зарплата в Украине на июнь 2025 года составляла 24 609 грн, сообщает платформа OLX.

Отмечается, что от 15 000 до 30 000 получают 31%, от 30 000 до 50 000 - 10%. Более 50 000 зарабатывают всего 6% респондентов.

Также заметно увеличение количества женщин в различных профессиональных сферах.

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Сферы, в которых женщины стали чаще работать в 2025 году:

логистика и транспорт - 42%;

безопасность и Силы обороны - 32%;

руководящие должности в бизнесе - 29%;

IT и программирование - 28%;

строительство и рабочие специальности - 19%.

Эксперты отмечают, что спрос на кадры и нехватка работников является одной из основных причин, по которой работодатели более охотно трудоустраивают женщин. Об этом сообщили более 30% опрошенных. Зато 48% ответили, что главный фактор - изменение приоритетов из-за войны.

При этом несмотря на заметный рост количества женщин на работе в различных отраслях, большинство все еще сталкивается с вызовами, которые мешают им реализоваться в профессии. Главная проблема - низкий уровень оплаты, этот ответ выбрали 52% респондентов. На втором месте - отсутствие гибкого графика (32%) и, как следствие, сложность совмещения работы и семьи (43%). Среди прочего: стереотипы со стороны работодателей относительно трудоустройства женщин (34%) и недостаточная уверенность в собственных силах (23%).

Проблемой также является отсутствие поддержки или мотивации со стороны работодателей: ее испытывают всего 9% респондентов, 28% чувствуют только "формально", а еще 36% - затрудняются ответить на этот вопрос.

"Очевидно, мы и в дальнейшем будем наблюдать увеличение количества рабочих мест для женщин, поэтому обязательными будут изменения для улучшения доступа для них к новым профессиям. В частности опрошенные определили, что таким изменением может быть введение гибкого графика (42%). Еще для 25% актуальны государственные и бизнес-программы поддержки или образовательные программы и курсы (14%)", - говорится в исследовании.

Рынок труда в Украине - последние новости

В первом полугодии больше всего вакансий фиксировалось в сферах обслуживания и предоставления услуг, специалистов со специальными умениями и знаниями (водителей, слесарей, швей, электриков), специалистов с высшим образованием (учителей, бухгалтеров, инженеров, медиков) и неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков и подсобных работников).

Ранее заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник сообщила, что в Украине наблюдается высокий спрос на рабочие специальности, но при этом украинцы часто не могут найти желаемую работу. Поэтому женщин активно переучивают на традиционно "мужские" профессии.

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