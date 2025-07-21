Местами ожидается сильная жара выше +35°.

На этой неделе погода в Украине будет жаркой и с дождями. Температура заметно повысится уже со вторника, 22 июля. Только на западе страны градусы будут более комфортные. В отдельные дни на юго-востоке столбики термометров покажут +35°...+37°. Местами по стране ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели до +30°...+34° температура повысится на юге, востоке и в отдельных центральных областях. На остальной территории температура будет более комфортной, +24°...+29°.

Во вторник, 22 июля, по всей стране температура повысится до +28°...+34°, местами на юге и в центре - до +35°...+35°. Только в большинстве западных областей наоборот станет на пару градусов свежее, +24°...+27°. Также в большинстве областей пройдут дожди и грозы, только юг и восток все еще остается в сухой погоде.

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В среду, 23 июля, погода в Украине немного стабилизируется. Осадки сместятся на восток и северо-восток, а на остальной территории станет гораздо больше солнца. На западе и севере будет +25°...+28°, а на остальной территории +27°...+34°.

В середине недели, 24 июля, осадки ожидаются только на северо-востоке Украины. Свежее всего будет на севере, +24°...+25°. На западе воздух прогреется до +26°...+29°, а в большинстве центральных, южных и восточных областей будет жара +30°...+35°.

Перед выходными с запада в Украину начнет заходить новая порция дождей и гроз, но темпе6ратура существенно не изменится. На западе и севере, а также в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях будет +26°...+29°. На остальной территории сохранится жара +30°...+36°.

К концу недели дожди накроют уже все западные области и доберутся до северных и Винницкой.

Свежее всего будет на западе, +25°...+28°, на севере - до +31°. На востоке воздух прогреется до +33°...+35°, а в центре и на юге будет жарче всего - местами до +37°.

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