Модель показала поврежденное жилье в Киеве.

Украинская модель и победительница конкурса "Miss Ukraine International-2018" Богдана Тарасик сообщила, что ее квартира разрушена после российской атаки на Киев.

Об этом женщина написала в своем Instagram и показала фото сгоревшего дотла жилья. К счастью, сама модель и ее семья не пострадали.

"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала правилами безопасности. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в ветеринарной клинике", - написала Богдана.

Видео дня

Она также отметила, что жилье находилось на втором этаже. Однако такое расположение не сохранило квартиру от попадания вражеских средств поражения.

"Какой шанс, что попадание будет на второй этаж дома с внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра", - подчеркнула Богдана.

К слову, этой ночью Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. В частности, много дронов и ракет оккупанты направили на столицу. Уже известно об одном погибшем, а пять человек в возрасте от 36 до 55 лет получили ранения.

Напомним, ранее известный украинский певец ENLEO показал жуткие кадры после обстрела Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: