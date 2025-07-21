Еще в мае в России заявляли о приостановке проекта, но "переобулись" и быстро возобновили работу.

"Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в РФ 14 июля сообщил о том, что летающая лаборатория на базе Як-40 совершила первый полноценный испытательный полет с использованием двигателя ВК-800, который в дальнейшем россияне планируют использовать для ряда различных своих самолетов, пишет Defense Express.

В сообщении россиян указано, что в целом самолет с двигателем ВК-800 находился в воздухе около 15 минут. Он поднялся на высоту в 700 метров и набрал максимальную скорость в 340 км/ч. Также на российском заводе сообщили, что двигатель продемонстрировал "устойчивую работу" при различных режимах.

Согласно информации, двигатель ВК-800 в России планируют использовать для ремоторизации локализованных самолетов L-410, для проектов учебно-тренировочного самолета УТС-800, регионального самолета ЛМС-192 "Освей" и легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал", который станет заменой "Ан-2".

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Издание отмечает, что еще в мае этого года росСМИ писали об остановке работы над проектом самолета ЛМС-901 "Байкал", поскольку в процессе разработки его стоимость выросла в 4 раза.

Известно, что его разработка началась в 2010-х годах, уже в 2022 году состоялся первый полет, а в текущем году должно было начаться его серийное производство. Однако, не только из-за слишком высокой стоимости самолета, но и по ряду других причин, проект якобы решили приостановить.

Как пишет издание, в России быстро "переобулись" и, как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, поставки ЛМС-901 "Байкал" запланированы на конец 2026 года. Более того, планируется передать партию в пять самолетов.

Производство ракет и "Шахедов" в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что авиаэксперт Константин Криволап сообщил, что россиянам удалось модернизировать "Шахеды". В частности, враг добавил функцию изменения маршрута во время полета. За счет этого, российские дроны стали более точным инструментом для удара.

Также мы писали, что в украинской разведке сообщили, что в России сейчас 6 компаний работают над производством ракет "Орешник". За целый год они могут изготавливать до 10 ракет. Однако, сейчас на вооружении армии РФ таких ракет нет.

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