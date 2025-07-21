Леся также написала, планирует ли еще играть в фильмах.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая высказалась об игре звезд в кино.

Она отметила, что сейчас существует тенденция, что непрофессиональных актеров чаще приглашают играть в фильмах в то время, как профессионалы этого дела остаются без работы. Дарья привела пример телеведущей Леси Никитюк, которая недавно сыграла главную роль в комедии "Песики".

"Не хочу никого обижать. Но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они неинтересны и немедийные. Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису. При этом Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", - отметила Дарья в проекте KinoUa.

Реакция Леси Никитюк

Леся Никитюк уже успела отреагировала на слова актрисы. В своем Instagram она ответила с юмором такими словами:

"Да успокойтесь, больше я не буду сниматься в кино! Пойду писать песни".

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, как поддерживала фигуру во время беременности и что сейчас помогает ей восстанавливаться.

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