Питание домашних любимцев - одна из главных составляющих их здоровья.

Владельцы кошек знают, как порой бывает сложно накормить любимца. Пушистикам часто надоедает еда, которую им дают, даже если ранее они ее обожали и готовы были душу продать. Четвероногие друзья становятся привередами не просто так. Разберемся, какой корм лучше - сухой или влажный. Кстати, ранее УНИАН писал, как назвать кота мальчика и девочку.

Какой корм лучше для кошек - сухой или влажный

Большинство продаваемых в магазинах кормов для животных – отличное сбалансированное питание. Ветеринар Кэти Микс для издания PetMD отметила, что когда стоит выбор - сухой или влажный корм для кошек, то стоит отталкиваться от таких факторов, как:

Вес и здоровье. Бюджет. Сухие корма, даже специализированные, зачастую дешевле влажных вариантов. Рекомендации ветеринара – только врач сможет оценить, какой из вариантов обеспечит любимцу поддержку здоровья.

Она напомнила, что главное отличие сухого от консервированного корма – количество влаги в нем. Дело в том, что сухой корм содержит около 10% влаги, а остальное – сухое вещество, включающее углеводы, жиры и витамины. Мокрый корм содержит около 70% влаги.

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Также известно, что сухой корм в сравнении с влажным содержит больше углеводов. В то же время количество белка и жира будет отличаться в зависимости от производителя.

Выбор лучшего корма мяукающему другу зависит от образа жизни и особенностей питания. Также нужно быть готовым к тому, что у вас возможно не будет выбора в том, как кормить питомца, потому что он может оказаться тем еще привередой.

Какой корм лучше для котят - сухой или влажный

Правильное питание играет важную роль в обеспечении здоровья котенка. После первых четырех недель кормления материнским молоком маленький пушистик постепенно переходит на корм и полностью отлучается от груди примерно в восьминедельном возрасте.

Вес котенка может удвоиться или даже утроиться в течение первых нескольких недель жизни. Чтобы поддерживать этот бурный рост, а также высокий уровень активности, котенок может потреблять в три раза больше энергии, чем взрослая кошка.

Эти высокие энергетические потребности затрудняют котятам получение достаточного количества калорий за один прием пищи, говорит Дженнифер Ларсен, доктор ветеринарных наук, консультант по питанию и доцент кафедры клинического питания Ветеринарной медицинской учебной больницы Университета Калифорнии в Дэвисе.

По ее словам, потребности котят в жирных кислотах и большинстве витаминов такие же, как у взрослых кошек. Но котятам необходимо потреблять больше белков, аминокислот и минералов. По этим причинам большинство экспертов рекомендуют кормить котенка специальным кормом до года.

В питание котенка рекомендуется добавить хотя бы немного консервированного корма. Дело в том, что у них маленькие зубы, поэтому им сложно жевать сухой корм. Без консервированного корма пушистики не получат достаточно питательных веществ, что чревато различными проблемами.

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