Венгерский лоукостер возвращается в аэропорт "Варшава-Модлин" после 13-летнего перерыва.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы "Варшава-Модлин".

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре из аэропорта "Варшава-Модлин" можно будет улететь в такие города Европы:

В то же время Reuters напоминает, что таким образом Wizz Air возвращается в аэропорт "Варшава-Модлин" после 13-летнего перерыва.

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Сейчас билетов через этот аэропорт еще нет в продаже, однако представитель Wizz Air Роланд Тишнер 18 июля отметил, что авиакомпания планирует выделить для второго варшавского аэропорта два самолета. Выполнять рейсы планируется начать с декабря 2025 года.

"После успешных переговоров, обсуждений и достижения согласия с руководством аэропорта Модлин, мы собираемся развернуть два новых самолета Airbus Neo в аэропорту Модлин, начиная с декабря", – сказал Тишнер на конференции в Варшаве.

При этом он добавил, что это стало возможным благодаря тому, что ранее Wizz Air заявила о сворачивании своей деятельности в Абу-Даби, что позволяет ей переместить мощности по всей Европе. При этом сотрудникам авиакомпании в Абу-Даби будет предложена возможность переехать в Европу.

Отметим, что в 2012 году Wizz Air передислоцировался из "Варшавы-Модлин" в главный аэропорт польской столицы имени Шопена. На сегодняшний день отсюда выполняется более 60 десятков рейсов венгерского лоукостера.

Таким образом, когда Wizz Air начнет летать одновременно из двух аэропортов польской столицы, путешественникам стоит быть очень внимательными при бронировании билетов, особенно если они будут планировать пересадку, ведь расстояние между аэропортами "Варшава-Модлин" и "Варшава-Шопен" достигает нескольких десятков километров, потому важно правильно выбрать тот, который будет для вас удобнее. Подробнее об этом читайте в нашем отдельном материале.

Другие новости о бюджетных рейсах из Польши

Как сообщал УНИАН, ранее другой популярный европейский лоукостер, Ryanair, объявил о расширении своей полетной программы через аэропорт "Варшава-Модлин". В частности, бюджетный перевозчик планирует добавить 25 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы.

В то же время Агентство по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK), после многочисленных жалоб пассажиров, недавно инициировало проверку правил перевозки багажа в самолетах известных лоукостеров Ryanair и Wizz Air.

При этом на прошлой неделе крупнейший польский авиаперевозчик LOT объявил о готовности возобновить рейсы в Украину. Авиакомпании понадобится всего шесть недель после наступления устойчивого мира.

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