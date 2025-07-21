Бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский объяснил, как повлияют на ход войны удары ВСУ вглубь России.

Определенное влияние на ход войны, которую РФ развязала против Украины, могли бы иметь атаки ВСУ по двум ключевым областям России - Московской и Ленинградской, но шансов на это немного. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

В частности его спросили, может ли Украина бить дальнобойным оружием по всей территории и повлияет ли на ситуацию перенос войны на территорию врага.

"Есть такая возможность, но, во-первых, надо на самом деле масштабировать наши возможности и создать условия для того, чтобы украинские компании вместе с европейскими компаниями объединяли свои усилия и создавали уже технологии, которые будут обходить российскую ПВО.

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Он отметил, что россияне слышат работу своей противовоздушной обороны, слышат взрывы и это имеет определенное давление на население.

"Но главная цель не в том, чтобы русский народ страдал, а в том, чтобы русский народ начал понимать, что Путин его обманывает. И тогда, когда царь будет плохой, тогда они будут предпринимать какие-то действия. Но мы говорим об электорате, который есть в Московской или Ленинградской области... Это крупный бизнес, так сказать, олигархи", - пояснил Храпчинский.

По его мнению, если каждые трое суток ВСУ будут наносить массированные удары по Московской и Ленинградский областях РФ, это будет оказывать психологическое давление.

"Но мало в это верю, потому что мы знаем, как россияне стреляются в окопах, понимаем, что они готовы за это умирать, и пойдут ли они на какие-то изменения...? Однако, надо продвигаться в этом направлении также", - считает Храпчинский.

Как писал УНИАН, ночью Ростовская область РФ находилась под ударом беспилотных летательных аппаратов. В частности, временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что российская противовоздушная оборона отражает атаку на регион - сбили дроны в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. По его словам, из-за обломков упавшего беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала, эвакуированы три человека. Также, как утверждает Слюсарь, в этом населенном пункте загорелся цветочный магазин.

Также говорилось, что была приостановлена работа московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский - мэр Москвы Собянин заявил о сбивании дронов, которые атаковали столицу РФ.

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