Определенное влияние на ход войны, которую РФ развязала против Украины, могли бы иметь атаки ВСУ по двум ключевым областям России - Московской и Ленинградской, но шансов на это немного. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.
В частности его спросили, может ли Украина бить дальнобойным оружием по всей территории и повлияет ли на ситуацию перенос войны на территорию врага.
"Есть такая возможность, но, во-первых, надо на самом деле масштабировать наши возможности и создать условия для того, чтобы украинские компании вместе с европейскими компаниями объединяли свои усилия и создавали уже технологии, которые будут обходить российскую ПВО.
Он отметил, что россияне слышат работу своей противовоздушной обороны, слышат взрывы и это имеет определенное давление на население.
"Но главная цель не в том, чтобы русский народ страдал, а в том, чтобы русский народ начал понимать, что Путин его обманывает. И тогда, когда царь будет плохой, тогда они будут предпринимать какие-то действия. Но мы говорим об электорате, который есть в Московской или Ленинградской области... Это крупный бизнес, так сказать, олигархи", - пояснил Храпчинский.
По его мнению, если каждые трое суток ВСУ будут наносить массированные удары по Московской и Ленинградский областях РФ, это будет оказывать психологическое давление.
"Но мало в это верю, потому что мы знаем, как россияне стреляются в окопах, понимаем, что они готовы за это умирать, и пойдут ли они на какие-то изменения...? Однако, надо продвигаться в этом направлении также", - считает Храпчинский.
Взрывы в России
Как писал УНИАН, ночью Ростовская область РФ находилась под ударом беспилотных летательных аппаратов. В частности, временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что российская противовоздушная оборона отражает атаку на регион - сбили дроны в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. По его словам, из-за обломков упавшего беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала, эвакуированы три человека. Также, как утверждает Слюсарь, в этом населенном пункте загорелся цветочный магазин.
Также говорилось, что была приостановлена работа московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский - мэр Москвы Собянин заявил о сбивании дронов, которые атаковали столицу РФ.