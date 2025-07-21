Проредите морковь в июле, чтобы увеличить урожайность - это очень полезная процедура.

В конце июля садоводам нужно сделать обязательное дело на морковных грядках - проредить лишние всходы. Такое простое действие заметно повысит урожайность и иммунитет культуры.

Если вы сомневаетесь, нужно ли прореживать морковь, подумайте о плюсах процедуры. После неё плоды станут крупнее, сочнее и слаще, перестанут конкурировать за питание. Улучшится доступ воздуха и уменьшится риск развития болезней. Сейчас активнее всего набирают массу. Наличие свободного пространства вокруг корнеплода "запустит" его рост.

Как правильно прореживать морковь

Прореживание - это удаление слабых и мелких всходов, чтобы крупные лучше развивались.

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Лучшим периодом, когда прореживать морковь, считаются 20-ые числа июля, когда овощ стремительно развивается. Процедуру желательно проводить через один-два дня после дождя, на влажной почве - так корнеплоды проще всего выдергивать.

Перед тем, как прореживать морковь, обильно полейте землю и разрыхлите граблями. Затем осмотрите участок и определите самые ослабленные или больные плоды. Аккуратно выдерните их за ботву, при необходимости подкапывая землю у корней. Затем ладонями уплотните землю в том месте, где вырвали овощи.

В вопросе того, на каком расстоянии прореживать морковь, фермеры обычно оставляют около 7 сантиметров свободного пространства между соседними плодами.

Прореженную морковь чаще всего используют в пищу. Но если хотите, можно пересадить её на новое место и внести фосфорные препараты. Есть шанс вырастить плоды до нормального размера.

После проведения процедуры можно дополнительно внести удобрения, чтобы ещё сильнее ускорить рост овощей. Мы писали ранее, чем подкормить морковь - это может быть настой из йода, сорняков или пепла. Также при необходимости проведите обработку от болезней.

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