Как отметил Игнат, к сожалению не всегда удается сбивать вражеские цели подальше от населенных пунктов.

В Киеве в результате атаки, которую российская оккупационная армия осуществила 21 июля, произошло более полутора десятков прямых попаданий.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ночная атака была тяжелой не только на Франковщине, но и в других регионах.

"Киев - есть полтора десятка попаданий. Поэтому ночь была и в Киеве довольно неспокойной, мягко говоря. Также был атакован Харьков и другие регионы", - сказал Игнат.

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Относительно прошлой недели, по словам военного, тоже нельзя сказать, что ночь была спокойной - определенное затишье было внутри Украины, но противник интенсивно бил по линии фронта, по прифронтовым территориям "Шахедами", где их сбивать крайне сложно.

Игнат добавил, что трудно сбивать ударные дроны, которые идут на большой высоте, а затем стремительно снижаются и атакуют:

"Сегодня, пожалуй, нет особенностей атаки, потому что таких атак мы видели много. По Киеву есть именно прямых попаданий по определенным объектам более полутора десятков, остальные - видим чрезвычайно серьезные повреждения по районам города, где падали сбитые цели... Без этого, к сожалению, не обходится".

Он добавил, что было бы лучше сбивать дроны и ракеты подальше от населенных пунктов, но не всегда это удается.

Удар по Киеву

Ночью 21 июля россияне массированно атаковали Киев дронами. В Киеве есть разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском районах. По меньшей мере один человек погиб, еще семеро, среди которых 15-летняя девушка, получили ранения.

В ночь на 21 июля армия РФ атаковала Украину 450-ю средствами воздушного нападения: 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал", 4 крылатыми ракетами "Калибр", крылатой ракетой Искандер-К и 14 крылатыми ракетами Х-101.

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