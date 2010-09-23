Два фигуранта дела РосУкрЭнерго стали жертвами разборок олигархов?

Эксперты не исключают, что бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО стали жертвами разборок между олигархами.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина, относительно политических и правовых аспектов так называемого «дела «РосУкрЭнерго», а также о том, какой резонанс это дело может иметь в международном сообществе.

Народный депутат, заслуженный юрист Украины Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что знаком с материалами по делу И.ДИДЕНКО. «Могу сказать, что я оцениваю, например, дело ДИДЕНКО, как какое угодно: политически мотивированное, экономическое мотивированное, личностно мотивированное, но никак не юридически. Юриспруденции там нет», - сказал он.

Депутат обратил внимание на факт, о котором, по его словам, все забывают. В частности, по словам С.ВЛАСЕНКО, за год до событий, связанных с задержанием и арестом бывшего замглавы «Нафтогаза» и экс-руководителя Гостаможслужбы, И.ДИДЕНКО обращался в Шевченковский районный суд Киева, который установил, что И.ДИДЕНКО действовал законно, подписывая решения об изъятии у швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа в январе 2009 года. С.ВЛАСЕНКО напомнил, что это решение суда было подтверждено Апелляционным судом. Более того, юрист напомнил, что судом был установлен факт, что именно И.ДИДЕНКО, как должностное лицо, подписывал контракт, поэтому дело не могло возбуждаться по факту.

«Так вот, И.ДИДЕНКО обратился в суд. Причем суд Шевченковский районный и апелляционный рассмотрели законность вынесения этого постановления, и в своих решениях установили, что И.ДИДЕНКО действовал законно. Прошел год, поменялась политическая ситуация, и у нас суды начали слушать дела по-другому. И при этом СБУ гордо отвечает: «Ну, это же другое дело. Мы тогда его привлекали по присвоению, а сейчас же растрата». Та же статья, все те же основания, все те же практически данные. Только тогда мы думали, что это присвоение, а сейчас мы думаем, что это растраты. Полный абсурд!», - подчеркнул депутат.

С.ВЛАСЕНКО также высказал мнение, что данное дело будет одним из «кирпичиков» построения имиджа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в международном сообществе. «Таких «кирпичиков» негативных уже достаточно много. А что, скажите, пожалуйста, задержание в аэропорту руководителя украинского отделения Фонда Конрада Аденауэра добавляет Президенту рейтинга? А то, что происходит сейчас с партией «Батьківщина» на местных выборах? А исчезновение харьковского журналиста, и абсолютное молчание власти по этому поводу?», - сказал он. Депутат добавил: «Насколько мне известно, на сегодняшний день уже есть основания обращаться, в том числе, например, в Европейский суд по правам человека в части ограничения свободы ДИДЕНКО на время следствия».

В свою очередь, правозащитник Семен ГЛУЗМАН отметил, что в нашей стране есть традиция – «сажать». «Сажают не только ДИДЕНКО, а сажают за любое мало-мальское преступление. Так удобно для милиции, так удобно для судей, так для всех удобно. Поэтому потом возникает много проблем», - сказал он.

По мнению народного депутата и юриста Игоря ГРЫНИВА, самая большая составляющая в этом деле – экономическая. «Желание людей, которые стоят за «РосУкрЭнерго», получить много-много денег. Это дело делается для легитимизации их доходов. Чтобы провести это через решение украинского суда, чтобы те деньги, которые они получат в результате этой сделки, были легитимизированы в Украине», - считает правозащитник.

По его мнению, решение Стокгольмского суда не устраивает этих людей для такой легитимизации, потому что «там все белыми нитками шито». «Стокгольмский суд принял решение не как спор двух сторон, а когда две стороны согласились, чтобы отдать «РосУкрЭнерго» этот газ. Когда украинская сторона пошла навстречу Дмитрию ФИРТАШУ или РУЭ, чтобы отдать этот газ. Соответственно, Стокгольмский суд не выполнил своей миссии, как судебная инстанция. Поэтому они хотят провести через решение суда, что они получают этот газ законно, не на основании политического решения, а на основании правового. Смысл только один – получить деньги», - полагает И.ГРЫНИВ.

Известный правозащитник Эдуард БАГИРОВ отметил, что в Украине, согласно закону, следователи процессуально независимые. «Они принимают решения, кого привлекать в данном случае к ответственности, каких физических лиц, независимо от должности. На этом этапе принято решение привлечь к ответственности, например, бывшего руководителя таможни. Но, по логике вещей, МАКАРЕНКО являлся подчиненным лицом по своей должности премьер-министру. Если премьер-министр заявляет о том, что она непосредственно давала указания проводить какие-либо действия, подписывать какие-либо документы, принимать какие-либо решения, как минимум, у следствия должны быть вопросы к бывшему премьер-министру, почему она так делала, в каких интересах, чем она руководствовалась», - отметил Э.БАГИРОВ.

По его словам, любое уголовное дело, возбужденное в отношении лица, которое является членом какой-либо команды, может расцениваться как некий элемент психологического давления на остальных членов этой команды. «Скажем так, вы сегодня – свидетели, завтра можете быть подозреваемыми и под следствием», - сказал Э.БАГИРОВ.

Также правозащитник заметил, что в свое время был включен в состав комиссии Генеральной прокуратуры по проверке Киевского следственного изолятора, в котором сейчас находятся И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО. При этом Э.БАГИРОВ высказал сомнения по поводу целесообразности их содержания в данном СИЗО до суда. «У меня достаточно полная информация о санитарно-бытовых условиях СИЗО №13. Там, безусловно, условия содержания не соответствуют не только европейским, но и стандартам СНГ. Это не голословное заявление. Но следователь во время принятия решения должен руководствоваться интересом дела, которое он ведет. Насколько это было необходимо изолировать их от общества, лишать их свободы, помещать временно в следственный изолятор - это вопрос в органы прокуратуры, которые должны как орган надзирающий проверить законность и обоснованность этого решения», - отметил он.

Э.БАГИРОВ подчеркнул, что он, как правозащитник, выступает против того, чтобы следователи принимали самые крайние, жесткие меры в отношении подследственного, против помещений их в следственные изоляторы. Правозащитник отметил, что следственные изоляторы и так перегружены, а из-за недофинансирования государством условия там очень тяжелые. «И, естественно, большое количество людей, которые находятся там, создает проблему и для людей, которые там находятся, и для имиджа Украины как правового европейского государства - я имею в виду условия содержания», - отметил Э.БАГИРОВ.

По его мнению, если неправомерность действий правоохранительных структур будет подтверждена с течением времени решением суда, то тогда это может стать проблемой и для международного имиджа Украины, и для имиджа Президента Украины. «Пока идет следствие, никто не может говорить, что это незаконно или законно. Когда дело передают в суд, и в суде это дело разваливается, говоря простым языком, не получает обвинительного приговора судебного, то тогда могут быть вопросы, учитывая сегодняшний резонанс и общественный резонанс, в том числе в средствах массовой информации Украины и за рубежом», - сказал Э.БАГИРОВ.