Довгий назначил новую «земельную» начальницу вместо арестованной

Исполняющим обязанности начальника Управления землепользования и градостроения Секретариата Киевсовета назначена Алла БОЙЧЕНКО .

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал сегодня на заседании сессии Киевсовета заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, согласно подписанному им распоряжению, А.БОЙЧЕНКО приступила к исполнению обязанностей 15 сентября этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее должность начальника Управления землепользования и градостроения Секретариата Киевсовета занимала Светлана МАКЕЕВА.

6 сентября она была арестована и обвинена в служебной халатности, что привело к отсутствию контроля в оформлении документации и необоснованной выдаче ряду лиц земельных участков общей стоимостью 7,7 млн. грн.