Судья КС, которая подала в отставку: ко мне применили изощренные методы

Судья Конституционного Суда Украины Ярослава МАЧУЖАК считает, что решение об увольнении трех суддей КС связан с намечающимся рассмотрением вопроса о конституционности политреформы 2004 года.

Об этом она заявила в интервью изданию «Коммерсант» №154 от 15 сентября. 2010 года.

«Скоро на соответствие Конституции в КС будет рассматриваться закон №2222, давший ход политреформе. Отмечу, что соответствующее представление подписали в КС те же депутаты, которые в 2005 году блокировали назначение судей КС, чтобы не допустить отмены политреформы. Возможно, определенным политическим силам невыгодно, чтобы это дело рассматривали высокопрофессиональные, действительно независимые судьи», - сказала Я.МАЧУЖАК.

Судья отметила, что все началось еще с момента повторного рассмотрения в КС вопроса относительно порядка формирования коалиции и возможности отдельных народных депутатов принимать участие в ее создании. «Хотя я и не принимала участия в рассмотрении этого дела, моя позиция была такова: у нас уже есть решение по этому вопросу, лучше нам это дело прекратить и не пересматривать свои правовые позиции. Судья ДОМБРОВСКИЙ написал особое мнение, судья ДИДКОВСКИЙ не присутствовал при вынесении решения», - сказала она. Я.МАЧУЖАК подчеркнула, что через неделю после решения КС, которое устроило большинство, Верховная Рада внесла изменения в собственное постановление 2006 года о переводе судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Анатолия ДИДКОВСКОГО и Я.МАЧУЖАК из Верховного суда в Конституционный, отправив их в отставку с постов судей Верховного суда. Судья напомнила, что после этого бывший глава КС Андрей СТРИЖАК занял определенную позицию, в связи с которой трое судьей фактически не могли исполнять полномочия судей КС. «Нам также сказали, что другие высокопоставленные лица тоже считают, что мы не можем исполнять свои полномочия», - добавила Я.МАЧУЖАК.

Он опровергла заявления, что уход судьей со своих должностей связан с материальной заинтересованностью. «Компенсация предусмотрена законом, но ее сумма далека от "цифры с шестью нулями", - сказала она. Я.МАЧУЖАК добавила, что сегодня складывается впечатление, что определенные политические силы хотят изменить состав суда под определенную политическую ситуацию.

Отвечая на вопрос осуществлялось ли на нее давление со стороны Администрации Президента или парламента с целью написания заявления об отставке, Я.МАЧУЖАК сказала: «Я не могу сказать, что на меня в этой ситуации кто-то давил. Применили более изощренные методы, которые заставили меня написать заявление».

Як сообщал УНИАН, Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей И.ДОМБРОВСКОГО, Я.МАЧУЖАК и А.ДИДКОВСКОГО.

Еще ранее, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.