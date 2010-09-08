"Свобода": мифические притеснения русского языка возникают к выборам

Запорожская областная организация ВО «Свобода» опротестует в прокуратуре и будет добиваться отмены через суд решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как констатируют в “Свободе”, спекулирование двуязычностью уже в который раз становится разменной монетой в канун выборов.

“В очередной раз коммунисты и регионалы пытаются в канун выборов отвлечь внимание общества мифическими "притеснениями русского языка" от действительно актуальных проблем. Это уже надоевшая попытка поднять постоянное падение рейтинга Партии регионов на провокациях раскола общества», - подчеркнули в ВО “Свобода” .

Запорожская областная организация ВО «Свобода» заявляет о противозаконности принятого облсоветом решения «О реализации конституционных гарантий на свободное использование русского языка», поскольку оно противоречит ст. 10, ст. 19 ч. 2 Конституции Украины, решению Конституционного Суда от 14.12.1999 г. № 10-рп/99 и п.4 ст. 2 части 1 Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств.

Как сообщал УНИАН, Запорожский облсовет сегодня, 8 сентября, принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Основанием для вынесения "языкового вопроса" на рассмотрение сессии, по данным пресс-службы облсовета, стали данные Всеукраинской переписи население 2001 года, которая зафиксировала, что в Запорожском регионе, где проживают представители 130 национальностей, межнациональным языком общения является именно русский язык.

Таким образом, сообщает пресс-служба, отныне в Запорожской области "русский язык, как язык межнационального общения, используется во всех сферах общественной жизни и является региональным языком".