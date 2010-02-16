У Януковича сообщили, что переговоры о новой коалиции - на финишной прямой

Партия регионов заканчивает проводить переговоры о создании новой парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, после инаугурации избранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет сформирована новая парламентская коалиция, будет внесена кандидатура премьер-министра и нового состава Кабинета министров.

В то же время он отметил, что фактически в настоящее время в Верховной Раде нет действующей коалиции.

«Переговоры о создании новой коалиции идут к завершению», - подчеркнул народный депутат.