Из-за Тимошенко победителю выборов придется заигрывать с Россией?

Победителю президентских выборов придется еще сильнее заигрывать с российским руководством из-за достигнутых в Ялте договоренностей между премьер-министрами Украины и России Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом говорится в статье на сайте «Экономическая правда» доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, заместителя председателя партии «Фронт перемен» Андрея ПЫШНОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен».

А.ПЫШНЫЙ отмечает, что сначала «украинское правительство подписывает крайне невыгодный для Украины газовый контракт», а впоследствии «спасает» от его последствий - штрафов за недобор газа, сдавая друг за другом стратегические интересы Украины». При этом он отмечает, что таким образом оставляет в руках России рычаги давления на Украину в будущем, что создает очень невыгодные стартовые условия на переговорах с Россией для нового Президента Украины. По его словам, новому Президенту Украины придется принимать страну без штрафных санкций со стороны «Газпрома» за недобор российского газа, но с угрозой постоянного увеличения их размера.

А.ПЫШНЫЙ отмечает, что «ялтинские дополнительные соглашения к газовым контрактам предусматривают, что Украина в 2010 году закупит у «Газпрома» по меньшей мере 33,75 миллиардов кубометров газа». По его словам, в 2009 году «Нафтогаз» приобретет не больше 22,5 миллиардов кубометров газа и приблизительно такой же будет потребность в 2010 году, учитывая незначительный рост реальной экономики. Это будет означать, что «Газпром» будет иметь возможность за недобор газа получить около 4 млрд. долларов в виде штрафов.

А.ПЫШНЫЙ считает, что самым «главным подарком украинского премьера российскому коллеге стал отказ Украины от принципа «бери или платы» относительно объемов транзита российского газа через территорию Украины». Он отмечает, что пункт о штрафах за недостаточные объемы прокачки топлива по территории Украины исчез из межправительственного соглашения, заключенного до 2019 года, тогда как в российском варианте контракта правило «бери или плати», что применяется к 80% законтрактованного «Нафтогазом» топлива у «Газпрома», снова будет действовать с 2010 года. «Это сохраняет сильные позиции России на переговорах о поставках газа в Украину и, соответственно, очень слабые позиции Украины», - отметил один из лидеров «Фронта перемен».

А.ПЫШНЫЙ отметил, что Россия как плату за свою уступку не взимать штрафы в 2009 году сохранила за собой на среднесрочную перспективу монопольное право на переработку украинской урановой руды, что зафиксировано в подписанном в Ялте протоколе.

Он заметил, что Украина занимает первое место в Европе и шестое место в мире по разведанным запасам урана и других элементов, необходимых для его обогащения, однако доведение сырья до нужной кондиции для превращения его на топливо для АЭС - наполнение так называемых ТВЭЛов - происходит в России, несмотря на то, что Украина имеет для этого и технологии, и производственные возможности. В результате, россияне монопольно определяют цену на ТВЭЛы и технологические требования к ним, монополизируя влияние на украинские заводы из их производства.

А.ПЫШНЫЙ отмечает, что «еще одним результатом «ядерной» части переговоров ПУТИНА и ТИМОШЕНКО стало согласие на финансирование достройки двух блоков Хмельницкой АЭС российскими деньгами». По его словам, поскольку расчет будет проводиться электроэнергией, то таким образом «Москва обеспечила себе базу для производства дешевой «зеленой» электроэнергии практически на границе с ее западными потребителями». «До того у россиян были большие сложности при попытках продажи своего тока в Европу», - добавил А.ПЫШНЫЙ.

Он отметил, что еще одной стратегической уступкой украинского правительства в обмен на отказ Москвы от санкций стало самолетостроение. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО предложила В.ПУТИНУ провести обмен акциями авиационных предприятий России и Украины. А.ПЫШНЫЙ отметил, что с российской стороны в холдинговую компанию будут внесены акции Объединенной авиационной корпорации - ОАК, с украинской, логично, - АНТК им. Антонова. Он напомнил, что в мировой практике обмен пакетами акций проводится при слиянии предприятий. По его словам, если учесть, что стоимость российской ОАК значительно превышает стоимость украинских авиазаводов, то к миноритарному пакету акций российских компаний Украина будет вынуждена добавить контрольные пакеты акций своих предприятий. А.ПЫШНЫЙ отметил, что такое слияние угрожает Украине, по меньшей мере, «потерей всех ноу-хау в области авиастроения, а в хуже случае - переводом управления украинской авиационной промышленностью в российскую глубинку».