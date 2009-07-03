Ющенко: люди должны знать тех, кто выполнял приказ о депортации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что его поручение Генеральной прокуратуре и СБУ рассмотреть возможность возбуждения дела по факту депортации крымскотатарского и ряда других народов не связано с предстоящими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Симферополе журналистам.

«Не должна речь идти о пиаре, о каких-то выборах», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, дать адекватную оценку насильственному выселению народов в 1944 году - значит выработать иммунитет нации от таких трагедий.

«Отбирали по национальному признаку, по паспорту. Если ты армянин, тебе не место в Крыму, если ты болгарин, тебе не место в Крыму, если ты представитель крымскотатарского народа, тебе не место в Крыму, если ты немец, тебе не место в Крыму, если ты грек, тебе не место в Крыму. А вам не кажется, что дальше может быть очередь за любой другой нацией?», - сказал он.

По мнению Президента, историческая память нужна, чтобы отличить добро от зла.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что люди должны знать тех, кто выполнял приказ о депортации.